“冬のボーナス”ことしの傾向はどうなんでしょうか。 【写真を見る】“冬のボーナス”増えた？減った？好調だった業界はどこ？増額した企業は約2割に ｢今後は中小企業の収益改善がカギを握る｣ ことし、冬のボーナスの支給額を増やす企業が2割であることがわかりました。帝国データバンクによりますと、全国の約1万200社のうち8割以上の企業がボーナスなどの賞与を支給する予定だといいますが、そ