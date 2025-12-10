ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 片寄涼太、偽名でレストラン予約 店員に「やめたほうがいい」と言わ… ゾッとする話 ((；ﾟДﾟ) エンタメ・芸能ニュース ABEMA TIMES 片寄涼太、偽名でレストラン予約 店員に「やめたほうがいい」と言われた訳 2025年12月10日 16時29分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 片寄涼太がABEMAの番組で、偽名でレストランを予約した際の体験を明かした 会計時、店員から「あのお名前、使うのやめたほうがいい」と言われたという 偽名が実在する反社会的勢力の人物と偶然一致していたことを伝えられたそう 記事を読む おすすめ記事 チャットモンチー、“3”の付く日に『チャットモンチーレストラン』収録のライブ映像ウォッチパーティー開催決定 2025年12月6日 21時0分 「やっぱマナーなっとらんな」石破元首相、赤羽の“立ち飲み屋”を訪問も「そのイスどっから持ってきた！」の声 2025年12月4日 18時35分 大谷翔平「それはもちろん、妻」 最新動画にファン興奮「早く続きを見せてくれぇええ！」 2025年12月6日 6時20分 実業家のマイキー佐野氏が登録者30万人の投資系YouTuber鳥海氏と対談!『絶対に乗り遅れるな!65歳から年金プラス●万円を受け取る方法を金融のプロ・鳥海さんと解説』 2025年12月8日 18時0分 プリンセス天功「当たっていた…」選ばれし超能力者たちが巨額の埋蔵金を探索！まさかの展開にスタジオから悲鳴「えええ!?」「やばっ」 2025年12月9日 23時0分