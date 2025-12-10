北海道エアポートは、釧路空港にフードコート「URAR TERRACE（ウララ テラス）」を12月23日にオープンする。海産物・農畜産物を中心とした釧根地域ブランドが集積した場になることをコンセプトに、「元祖海老そば 縁や」が道東に初出店するほか、釧路空港に長年出店している「北斗」が新メニューとともに出店する。座席数は改修前の86席から168席に増席し、「お座敷スペース」を新たに設置する。場所は3階。営業時間は午前11時から