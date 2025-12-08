きょう午前、群馬県の妙義山で山火事があり、13時間以上経った現在も延焼中です。県は、自衛隊に災害派遣を要請しています。きょう午前9時頃、富岡市の妙義山で登山客から「煙が出ている」と119番通報がありました。消防などによりますと、午後2時過ぎの時点でおよそ8ヘクタールが焼け、現在も延焼中です。人や家屋への被害は確認されていません。県によりますと、防災ヘリ2機で消防が上空から放水を行いましたが、日没できょうは