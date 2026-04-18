docomoスマホ「arrows We2 F-51E」がAndroid 16に！NTTドコモは16日、同社が「2024年夏モデル」として2024年8月に発売した5G対応ミッドハイレンジスマートフォン（スマホ）「arrows We2 Plus F-51E」（FCNT製）に対してより最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2026年4月16日（木）より提供開始したとお知らせしています。更新はスマホ本体のみで無線LAN（Wi-Fi）および携帯電話ネッ