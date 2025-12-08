12·î7Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Ç5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ê¤Ï¤ä¤È¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷-¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼-¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ºî¤Î¼ç±é¤Ï¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡£º´Ìî¤È¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¾¾Åè¤µ¤ó¤¬¡¢¹ñÀÇ¶É¤ÎÉÒÏÓÄ´ºº´±¤ò±é¤¸¤ë´«Á±Ä¨°­¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¡¢¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ