12月7日、俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（はやと）が、2026年1月期のドラマ『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』（テレビ朝日系）に出演することが発表された。同作の主演は松嶋菜々子。佐野とは10年ぶりに共演するとあって、話題となっている。

「このドラマは、テレビ朝日系連続ドラマで初主演となる松嶋さんが、国税局の敏腕調査官を演じる勧善懲悪ものです。『ドクターX』、『緊急取調室』が放送されてきた枠ということもあり、松嶋さんには、それらのシリーズに次ぐ大ヒットへの期待がかけられているといいます。

今回、共演が発表された佐野さんは、東大卒の財務省キャリアで、ひょうひょうとしたエリート役を演じるとか。アイドルとしても活躍する佐野さんが、どのような演技を見せるのか注目されています。

さらに今回、話題を呼んでいるのは、松嶋さんと佐野さんが10年ぶりに共演することです。2人は、2016年のドラマ『砂の塔〜知りすぎた隣人』（TBS系）で親子の関係を演じているんです。

佐野さんは今回のドラマに出演するにあたり、ドラマの公式ウェブサイト内のコメントで《前回ご一緒させていただいたのは10年前、僕が初めてレギュラー出演させてもらった作品》《当時はまだお芝居もよくわからない状況だったんですが、すごく面倒を見ていただいた》《クランクアップのときにいただいたお手紙と靴下は今も大切に持っているくらい》と、当時の松嶋さんとの思い出を語っていました。

また、主演を務める松嶋さんも《先日、新幹線の駅で偶然お会いして、『大きくなったなぁ』と感慨深い気持ちになっていたんです》と、佐野さんについて触れていました」（スポーツ紙記者）

Xには

《松嶋菜々子さんとの共演10年ぶりだってすごいな》

《当時のドラマで佐野くんを知ってからずっとファンなので、このニュース本当に嬉しいです》

《松嶋菜々子さんと佐野勇斗くんって、、砂の塔だ！》

など、2人の共演を歓迎する声が寄せられている。

「『砂の塔』では、松嶋さんは高級タワーマンションに住む主人公（菅野美穂）の隣人役で、悪女としての怪演を見せていました。佐野さんとは、物語が進むにつれて実の母子だと判明する、という関係でした。当時はデビューしたばかりだった佐野さんも、最近では、ドラマ『トリリオンゲーム』（TBS系）、NHK連続テレビ小説『おむすび』など、話題作に多数、出演する売れっ子です。かつては幼い顔立ちでしたが、いまや東大卒のエリート役を演じるほどの成長ぶりに、驚いた人も多いようです。

その一方で、松嶋さんの年齢を感じさせない美貌にも『若すぎる!』という声がSNSであがっています」（前出・スポーツ紙記者）

本誌はこのドラマの撮影後、帰路に就く松嶋の姿を目撃している。そこでは、若々しいド派手なパーカーに身を包みながらも、どこか気取らない表情を見せていた。変わらなすぎる主演女優と、大成長した元息子役。10年ぶりの共演でどんな化学反応が見られるのか。