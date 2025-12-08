¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤«¤é¡¢Æ±¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¦Â¼ÅÄ¸ø±Ñ»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡Ø¡ÖÆý»À¶ÝÀ¸»ºÊª¼Á¡×¤ËÅÒ¤±¤¿¿ÍÀ¸3-Æý»À¶ÝÀ¸»ºÊª¼Á¤Ï·ò¹¯Ä¹¼÷¤Ø¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù-¡Ù¤¬2025Ç¯12·î8Æü(·î)¤è¤êÅÐ¾ì¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤¥Ö¥í¥°¡Ö»ä¹ÍÍó¡×¤ò½ñÀÒ²½¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·´¬¤Ç¤¹¡£ ¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡Ø¡ÖÆý»À¶ÝÀ¸»ºÊª¼Á¡×¤ËÅÒ¤±¤¿¿ÍÀ¸3¡Ù  È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î8Æü(·î)²Á³Ê¡§1,320±ß(ÀÇ¹þ)Ãø¼Ô¡§Â¼ÅÄ ¸ø±Ñ½ÐÈÇ¼Ò¡§¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥×¥ì¥¹»ÅÍÍ¡§Ã±¹Ô