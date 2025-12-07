現地12月６日に開催されたエールディビジの第15節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがズウォーレとホームで対戦した。上田がCF、渡辺がCBで先発したフェイエノールトは開始11分、左サイドからのクロスに上田がヘッドで合わせ、先制点を挙げる。公式戦３戦連発となったストライカーは20分、ペナルティエリアの外でボールを受け、ドリブルでDFをかわして、右足のシュート。２点目を奪取する。さらに、37分には