元首位打者ら一流が説く“連ティー”の懸念と正しい活用法野球の練習風景でよく見られる「連続ティー打撃」だが、その効果については「体のキレが出る」という肯定意見と、「フォームを崩す」という懸念の声で二分されがちだ。目的意識が曖昧で、ただ回数をこなすだけの根性論に陥っていないだろうか。プロ経験者や実績ある指導者の見解をもとに、この練習の真価と懸念点、正しい活用法を整理したい。・連続ティー打撃を行う本来