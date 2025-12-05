国民民主党の榛葉賀津也幹事長は5日の記者会見で、政府・与党が検討している“高校生の扶養控除縮小”について、「本末転倒」と批判した。【映像】榛葉氏「時代に逆行している」 （発言の瞬間）記者が「政府・与党のほうで高校生の扶養控除の縮小を検討している、との報道が出た。事実上の増税につながるわけで、伊藤孝恵議員が「許すまじ」と反応していたが、幹事長としてこの方針についてコメントを」と質問。榛葉幹事長は