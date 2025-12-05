11月、大分県佐伯市で、男子児童と母親が道に迷っていた高齢男性の保護に貢献し、警察から感謝状が贈られました。 【写真を見る】言語聴覚士の判断が生きる高齢男性が窓ガラスを何度も叩くとっさの対応と親子の連携で無事保護 佐伯警察署から感謝状を贈られたのは、言語聴覚士の軸丸繭子さん（37）と小学5年生の蓮人さん（10）です。 11月18日午後6時ごろ、2人は車で市内の交差点で信号待ちをしていた際、高齢男性（80代）