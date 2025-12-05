・ハートシードが続騰、直近レンジ下限接近のなか国内大手証券の強気評価が刺激材料に ・キオクシアが逆行高で気を吐く、米サンディスク急伸しメモリー需給逼迫観測も続く ・イビデンが３日続伸、シンガポールＧＩＣ社が５．０７％保有判明で思惑 ・Ｔ－ＢＡＳＥは大幅高、国内証券が投資評価引き上げ ・ＪＥＳＣＯは５日ぶり反発、自衛隊駐屯地の通信・電気工事を受注 ・ノーリツが逆行