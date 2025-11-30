昨年２着馬の突然の出走取消に、ネットでは衝撃が走っている。X（旧ツイッター）では一時、トレンドランキング１位になるほどだった。ＪＲＡは２０２３年の菊花賞馬で、アレクシ・プーシャン騎手＝フランス＝が騎乗予定だったドゥレッツァ（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）が疾病で出走取消となったことを１１月３０日、発表。馬主のキャロットクラブはホームページで前日の最終調整後に蹄球部の内側に炎症を発症