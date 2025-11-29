全日空はエアバスの機体の整備作業のため多くの便で遅延・欠航を発表していて、秋田空港と大館能代空港でも欠航が発生しています。欧州航空安全庁はエアバスの一部の機体について、ソフトウェアの変更作業が必要との通報を出しました。全日空は整備作業のため国内線で29日の始発便から多くの便で遅延・欠航を発表。県内では秋田空港を発着する東京便5便が欠航し、大館能代空港では機材整備も含め東京便6便が欠航となっています。全