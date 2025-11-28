サントスから、再販希望の声が多数寄せられていた『サンリオキャラクターズ ステンドグラスアンブレラ』の「マイメロディ」がついに再入荷。透明感あふれるステンドグラスのようなデザインが光を透かし、雨の日の景色まで可愛く彩ってくれる人気シリーズ。ファッション感覚で楽しめるビニール傘としてSNSでも話題に。雨の日が憂鬱になりやすい季節でも、心がふっと上向くような、とびきりの“ときめき”を届けま