【再入荷】マイメロディの“ステンドグラス傘”がついに登場♡心ときめくデザイン

サントスから、再販希望の声が多数寄せられていた『サンリオキャラクターズ ステンドグラスアンブレラ』の「マイメロディ」がついに再入荷。透明感あふれるステンドグラスのようなデザインが光を透かし、雨の日の景色まで可愛く彩ってくれる人気シリーズ。ファッション感覚で楽しめるビニール傘としてSNSでも話題に。雨の日が憂鬱になりやすい季節でも、心がふっと上向くような、とびきりの“ときめき”を届けます。

光を透かすアートのようなデザイン

本シリーズは『ハローキティ』『シナモロール』『マイメロディ』『クロミ』の全4柄を、幻想的なステンドグラス風アートで表現したビニール傘。

柄によって異なる世界観が楽しめ、中でも再入荷が開始された「マイメロディ」は、お花屋さんにいるような気分を味わえるやさしい色彩とときめくモチーフが魅力です。

傘を広げるたび光を透かしてキャラクターたちがきらめき、本物のステンドグラスのような存在感を放ちます。

見た目だけじゃない実用性もポイント

製品は持ち手にクリア素材を採用し、バイアステープで縁取った生地が上品で洗練された印象に。

傘骨には丈夫で軽量なグラスファイバーを使用し、デザイン性と使いやすさを両立しています。

サイズは親骨60cm、価格は2,178円（税込）／1,980円（税抜）。雨の日でもストレスなく、安心して使える仕様となっており、“かわいい”と“実用的”の両方を求める大人女子にぴったりです。

購入はオンラインストアで

『サンリオキャラクターズ ステンドグラスアンブレラ』はサントス online store、サントス楽天市場店、スーパーデリバリー、その他取扱店舗にて販売中。

さらに同シリーズには『ステンドグラス風傘 アンシャンテ』やディズニープリンセスを描いた『ディズニー ステンドグラスアンブレラ』も展開され、コレクションしたくなるラインアップがそろっています♡

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661118

雨の日を“好きになる”アイテムを味方に



日常に小さな魔法をくれるアイテムがあれば、雨の日だって特別な時間に変わります。

光を受けて浮かび上がるキャラクターたちと鮮やかな色彩は、ふとした瞬間に気持ちをそっと上向きにしてくれるはず。

お気に入りの柄を選んでお出かけすれば、傘をさす所作さえ愛おしく感じられるかも♪再入荷の今だからこそ、心惹かれる1本と出会ってみて。