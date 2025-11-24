YouTubeÅÐÏ¿¼Ô176Ëü¿ÍÄ¶¤Î¡Ö¥Ø¥é¥Ø¥é»°½Æ»Î¡×¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥«¥é¥³¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØFerenne¡Ê¥Õ¥§¥ìー¥Ì¡Ë¡Ù¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤Î¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡È¤È¤í¤±¤ë´Å¤µ¤Ç¼æ¤­¤Ä¤±¤ë¡ÉÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥Ä¥ä¤á¤­¥ì¥ó¥º¡£º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤Î¿·¿§¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó♡È¯Çä¤Ï11·î20Æü17»þ¤«¤éQoo10¤Ë¤ÆÀè¹Ô¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£ 3¤Ä¤Î¿·¿§