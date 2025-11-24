¥Ø¥é¥Ø¥é»°½Æ»Î¤Þ¤ê¤Ê¡ß¥«¥é¥³¥ó¡ØFerenne¡Ù¿·¿§3¼ï¤¬Qoo10Àè¹ÔÈ¯Çä¡ª
YouTubeÅÐÏ¿¼Ô176Ëü¿ÍÄ¶¤Î¡Ö¥Ø¥é¥Ø¥é»°½Æ»Î¡×¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥«¥é¥³¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØFerenne¡Ê¥Õ¥§¥ìー¥Ì¡Ë¡Ù¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤Î¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡È¤È¤í¤±¤ë´Å¤µ¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡ÉÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥Ä¥ä¤á¤¥ì¥ó¥º¡£º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤Î¿·¿§¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó♡È¯Çä¤Ï11·î20Æü17»þ¤«¤éQoo10¤Ë¤ÆÀè¹Ô¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¿·¿§¤ÇÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤Æ·¤Ø♡
¥¯¥ì¥êー¥Ì
¡ØFerenne¡Ù¤Î¿·¿§¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆDIA14.5mm¡¦BC8.7mm¤Ç¡¢Ãå¿§Ä¾·Â¤Ï13.5～13.7mm¤ÈÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¡£Clairine¡Ê¥¯¥ì¥êー¥Ì¡Ë**¤Ï¤Û¤í¶ì¤¤¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤Î°õ¾Ý¤Ø¡£
¥·¥ç¥³¥ê¥¹
Chocolisse¡Ê¥·¥ç¥³¥ê¥¹¡Ë¤Ï´Å¤µ¤ÈÉÊ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥ç¥³·Ï¥ì¥ó¥º¡£
¥«¥Õ¥§¥ê¥¢
Caferia¡Ê¥«¥Õ¥§¥ê¥¢¡Ë¤ÏÍ¼ÍÛ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Êµ±¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤â¡ÈÊÑ¿È¤·¤¿¤¤Æü¡É¤Ë»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥«¥éー¤Ç¤¹♡
È¯ÇäÆü¤Ï2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë17»þ¡£Qoo10¤Î¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºÄÌÈÎ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤Ï1È¢10ËçÆþ¤ê¤Ç1,694±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
1Æü»È¤¤¼Î¤Æ¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÅÙ¿ô¤Ï¡Þ0.00¤«¤é－10.00¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¡£´Þ¿åÎ¨38.5¡ó¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÀ½Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅµ¡´ï¾µÇ§ÈÖ¹æ¤Ï23000BZX00343000¡£
¿·¿§3¼ï¤Ï´Ú¹ñÀ½¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤âÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤â»È¤¨¤ë¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥ó¥º¤Ë
¡È½÷»Ò¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë¡Ö¥Ø¥é¥Ø¥é»°½Æ»Î¡×¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡ØFerenne¡Ù¤Ï¡¢½÷À¤¬»ý¤Ä´Å¤µ¤È¶¯¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¡£
SNS¤Ç¤â¡ÖÀ¹¤ì¤ë¤Î¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ç¡¢¿·¿§¤Ï¤µ¤é¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î¥á¥¤¥¯¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÊ·°Ïµ¤¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö
µ¤Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ëÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤3¥«¥éー♡
¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿3¿§¤Ï¡¢¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Î°õ¾Ý¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤â»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀäÌ¯¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£
´Å¤¯¤È¤í¤±¤ëÊ·°Ïµ¤¤«¤é¡¢¥¯ー¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Þ¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹♡Qoo10¤Ç¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤Ï¿ôÎÌ¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥éー¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤»ä¤Ø°ìÊâ¶á¤Å¤¯¥ì¥ó¥º¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£