¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°SP¡×¡Ê¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë¿²¤ëÁ°¤Î¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È50²ó¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¶Ã¤«¤ì¤¿¡£ÌÚÂ¼¤¬µÙÆü¤Ë¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢¹õÌø¤Ï¥¸¥à¤Ç¤Ç¤ó¤°¤êÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¶Ã¤«¤ì¤¿¡£ÌÚÂ¼¤«¤é¤Ï¡ÖµÕ¼ÁÌä¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤ì¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ë¤È¡¢¹õÌø¤ÏÎ¾¼ê¤ò¸åÆ¬Éô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÌÚÂ¼¤ÏÎ¾¼ê¤ò¸å