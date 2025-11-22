¡Ö¼«Ê¬¤µ¤¨²æËý¤¹¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¦¥¯¥»¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Î¯¤á¹þ¤ó¤À¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î´Ö¤Ë¿´¿È¤ò¿ª¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æü´ÚÎß·×44ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¡Öµ¤Ê¬¡×¤¬10³ä ºÇ¹â¤Î°ìÆü¤¬°ìÀ¸Â³¤¯106¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÃø¡§¥­¥à¡¦¥À¥¹¥ë¡¢Ìõ¡§²¬ºêÄª»Ò¡Ë¤ÎºÇ¿·´©¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï´üÂÔ¥¼¥í¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤«¤éÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤Ëµ¤¤Å¤¯¥³¥Ä¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ê´ë²è¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë¡Ö´¶¾ð¤ÎÍÞ°µ¡×¤¬