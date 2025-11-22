元アイドルの武内由紀子が4年間に及ぶ不妊治療を振り返り。子どもを産む事には諦めがついたが「育てるということに諦めがついていなかった」と養子を迎えるに至った経緯を明かした。【映像】武内由紀子の7歳年下夫と養子として迎えた子どもたち11月21日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#12が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くす