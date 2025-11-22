本人のプロフェッショナルな姿勢に変わりはないだろう。それでも、モチベーションに響いているなら、ここで握手して別れるほうが良いという声もある。2025-26シーズンの前半戦は、前田大然にとって難しい時期だった。夏に移籍を志願したものの、セルティックから認められなかったため残留。そのことを公にし、さらに序盤戦で不調だったこともあり、一部のファンから批判も浴びせられた。チームも不振に苦しんだ。チャンピン