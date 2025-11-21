JILL by JILL STUARTがインフルエンサーmikuさんとの第二弾コラボを発表♡本日より公式オンラインストアで予約受付を開始し、12月1日(月)から全国店舗で販売スタートします。ルミネ有楽町店では、11月29日(土)にmikuさん来店イベント・先行販売も開催。ドレスやファーケープなど、細部までこだわった特別アイテムが揃い、冬のオケージョンやデイリーを華やかに彩ります♪ mikuコラボ第2