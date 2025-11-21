JILL by JILL STUART×miku第二弾♡冬を彩る特別コラボアイテム

JILL by JILL STUARTがインフルエンサーmikuさんとの第二弾コラボを発表♡本日より公式オンラインストアで予約受付を開始し、12月1日(月)から全国店舗で販売スタートします。ルミネ有楽町店では、11月29日(土)にmikuさん来店イベント・先行販売も開催。ドレスやファーケープなど、細部までこだわった特別アイテムが揃い、冬のオケージョンやデイリーを華やかに彩ります♪

mikuコラボ第2弾アイテム紹介

エンブロイダリーレースドレス

価格：21,010円(税込)

繊細なレースが美しく映えるベロアチョーカー付きドレス。ブラックのウエスト切り替えでスタイルを引き締め、歩くたびにドラマティックなシルエットを演出します。

フェイクファーケープ

価格：14,300円(税込)

上質な肌ざわりのケープで上半身をやさしく包み込む、冬にぴったりのエレガントアイテム。軽やかで温かみのある風合いが、オケージョンやデイリーの装いを格上げします。

ズートピア2×GLOBAL WORK♡親子で楽しめる限定スウェット＆トート発売

ルミネ有楽町店での先行販売＆来店イベント

11月29日(土)14:00～17:30、ルミネ有楽町5F JILL by JILL STUARTにて、mikuさん来店イベントを実施♡コラボアイテム購入で2ショット撮影が可能。

さらにノベルティとしてベロアリボンシュシュまたはパールビジューイヤリングのどちらかをプレゼント。有料ショッパーにはオリジナルタグ付き。女性限定イベントで、特別な体験が楽しめます♪

予約・販売情報

予約開始：11月21日(金)公式オンラインストア「mix.tokyo」

先行販売：11月29日(土)ルミネ有楽町店

全国発売開始：12月1日(月)JILL by JILL STUART各店舗

※ノベルティは先着順・数に限りあり。スマートフォンでの撮影、女性限定での参加など、注意事項を確認して来店を。冬のワードローブに特別な一着を加えられるチャンスです♡

JILL by JILL STUART×mikuで冬を華やかに

JILL by JILL STUARTとmikuさんの第二弾コラボは、上質なレースドレスやふわふわのフェイクファーケープなど、冬にぴったりの特別アイテムが勢揃い♡

公式オンラインでの予約やルミネ有楽町店の先行販売・来店イベントで、特別な体験とともに手に入れることができます。

冬のオケージョンやデイリーコーデに華やかさをプラスして、周囲の視線を集める冬スタイルを楽しんでください♪