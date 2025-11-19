コーヒー豆、食品などを販売する「カルディコーヒーファーム」は19日、2026年福袋の事前抽選を開始。公式サイトの抽選申し込みページはアクセスが集中し、申し込みができない状態となっている。抽選が始まったのは、「食品福袋」(税込み5000円)と「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」(税込み8000円)。毎年恒例の人気商品となっている。しかしながら、申し込みページは「一時的にアクセスできません」との表示が。