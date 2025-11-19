北京のスーパーマーケットで顧客が寿司を購入する様子＝8月9日/China News Service/Getty Images（CNN）台湾防衛を巡る高市早苗首相の発言を受けて日中の外交対立が激しさを増す中、中国外務省は19日、日本産水産物の市場は「存在しない」と警告した。中国政府が改めて暗に脅しをかけた形だ。高市氏が国会答弁で中国による台湾攻撃は「存立危機事態」に該当し得ると述べ、日本の軍事的対応につながる可能性があるとの認識を示した