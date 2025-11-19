“スパーリング”と称した暴行「事件が起きた後、私は息子の異変に気づいていたのに流してしまった。今でも後悔しています……」今年６月、大阪市内の淀川の河川敷で10代の少年２人から複数回にわたって暴行を受けた男子高校生Ａ君（15）の母親は、自らを戒めるように言葉を絞り出した。加害少年はＡ君の中学時代の同級生であり、友人だった――。暴行事件は６月12日と15日の２回にわたって起きた。まず12日、加害少年の一人である