高岡市公式の通信アプリ、LINEなどできょう午前、大規模なテロが発生したという誤った情報が発信されました。市は、およそ30分後に誤りだと送信し、出町市長が謝罪しました。こちらが、高岡市が誤って送った文章です。「大規模テロ情報。当地域にテロの危険が及ぶ可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください」という内容です。午前9時53分に発信しました。そのおよそ30分後「先ほどの情報は誤りです。市民の