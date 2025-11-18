豊田スタジアム＝18日午後、愛知県豊田市愛知県豊田市は18日、豊田スタジアムの運営委託先企業が日本サッカー協会（JFA）などからスタジアムと駐車場の使用料、計約2250万円を過剰徴収していたと発表した。民法で返還請求の対象となる計約1870万円を返金する方針。委託先企業の職員が9月26日、誤った方法で算定されていたことに気づいた。企業がスタジアム開業の2001年までさかのぼって調べたところ、サッカー天皇杯やラグビー