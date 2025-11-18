aimerfeelから、ホリデー気分を高める「Christmas Collection 2025」が登場。今年は“Red Luxury & Balletcore Mood”をテーマに、異なるムードを楽しめる特別なラインアップを展開します。艶やかで深みのある赤を纏ったラグジュアリーなデザインから、ふわりと軽やかなチュールが可憐なバレエコア風まで、心ときめくスタイルが勢揃い♡一年の終わりに、自分へ贈る“ご褒美ランジェリ}