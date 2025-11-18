クリスマスに輝く自分へ♡aimerfeelが贈る2つの世界観コレクションが登場

aimerfeelから、ホリデー気分を高める「Christmas Collection 2025」が登場。今年は“Red Luxury & Balletcore Mood”をテーマに、異なるムードを楽しめる特別なラインアップを展開します。艶やかで深みのある赤を纏ったラグジュアリーなデザインから、ふわりと軽やかなチュールが可憐なバレエコア風まで、心ときめくスタイルが勢揃い♡一年の終わりに、自分へ贈る“ご褒美ランジェリー”を見つけてみませんか。

赤の魅力を纏う“Red Luxury”

サテンリボンノンワイヤー 超盛ブラ(R) ブラジャー／ショーツ



パールチョーカー 超盛ブラ(R) ブラジャー



Many Flowers aimerfeel楽ブラ(R) ブラジャー／ショーツ



“Red Luxury”は深い赤を基調に、サテンやレースの上質感が光るラグジュアリーライン。

艶めく素材と大人の色気を引き出すデザインが揃い、特別な日の気分を華やかに彩ります。自分らしい“赤”を楽しみたい人にぴったりです。

セシールから新作が登場中♡冬の乾燥対策にぴったりの保湿インナー

可憐な“Balletcore Mood”が新登場

リボンカシュクールレース脇高ブラ(R) ブラジャー／ハーフバックショーツ(11月下旬入荷予定)



ドットリボンノンワイヤー 超盛ブラ(R) ブラジャー



パールドロップノンワイヤー超盛ブラ(R) ブラジャー(12月中旬入荷予定・予約販売商品)



軽やかなチュールやフリルがポイントの“Balletcore Mood”は、可愛らしさも上品さも両立したロマンティックなシリーズ♡

ふんわりとした空気感が女性らしく、身につけるだけで気分が高まる可憐な雰囲気が魅力です♪

新作入荷や予約情報もチェック

現在展開中のアイテムに加え、今後も新作が順次登場予定。入荷時期の詳細や最新情報は公式オンラインショップやInstagramで随時発信されています。

また、一部ランジェリーはWEB限定で予約販売も実施中。気になるデザインは早めのチェックがおすすめ♡自分だけのお気に入りに出会えるチャンスです。

特別な日に選びたいご褒美ランジェリー

今年のaimerfeel Christmas Collectionは、ラグジュアリーな“赤”と可憐な“バレエコア”という異なる2つのムードが楽しめる贅沢なラインアップ。

一年の締めくくりにふさわしい、ときめくデザインが揃います。新作や予約アイテムも続々登場するため、最新情報のチェックはお早めに♡

“自分のための特別な一着”を見つけて、クリスマスをもっと素敵な時間にしてみてください。