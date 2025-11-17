広瀬すず 東京・多摩市及び近郊の市民からなる実行委員が表彰する『第17回TAMA映画賞』授賞式が15日、同市のパルテノン多摩で行われ、広瀬すずが最優秀女優賞を受賞した。本年度最も心に残った女優を表彰するもので、『遠い山なみの光』『アット・ザ・ベンチ』『ゆきてかへらぬ』『片思い世界』『宝島』での演技が評価された。黒のトップス部が白のスカート部にV字に入り込んだドレス姿で登壇した広瀬すず。「心の