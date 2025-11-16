岩の間から顔を出すニホンウナギ（脇谷量子郎・東京大特任准教授提供）日本を含むワシントン条約の締約国が24日から、野生動植物の国際取引の規制について話し合う会議をウズベキスタンで開く。ニホンウナギなど全てのウナギを規制するかどうかが最大の焦点。規制強化を訴える欧州連合（EU）の提案に日本は反対する。採択されれば取引は輸出国による許可制となり、ウナギ価格は上がる可能性がある。ワシントン条約では、規制の