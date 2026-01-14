驚きの結果となった。サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップで、C組首位の韓国は、２位のウズベキスタンと対戦。０−２で完敗を喫した。48分に先制を許した韓国は70分にも被弾。ボールは支配したものの、枠内シュートは１本に抑え込まれ、決定機をなかなか作り出せなかった。これで１勝１分け１敗となったものの、３位のイランが格下のレバノンに敗れたため、奇跡的に２位通過を決めている。まさかの結果に、韓国メ