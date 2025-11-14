日米の主力艦を超える大きさ防衛省・統合幕僚監部は2025年11月12日、鹿児島県の口永良部島沖で中国海軍の艦艇を確認したと発表し、自衛隊が撮影した当該艦艇の画像を公開しました。【画像】デカい！これが自衛隊が撮影した中国海軍「最大のミサイル駆逐艦」です防衛省によると、今回確認されたのは、レンハイ級ミサイル駆逐艦とジャンカイII級フリゲート、フチ級補給艦の計3隻です。これらの艦艇は11日に大隅海峡を東に進み、