「エイブルトライアウト２０２５」（１２日、マツダスタジアム）日本プロ野球選手会が主催した「エイブルトライアウト２０２５〜挑め、その先へ〜」が１２日、マツダスタジアムで行われ、３８人が参加した。選手会主催として初開催で、ファンや関係者ら４１７４人が来場。前広島・松山竜平外野手（４０）は全８打席中３安打。本拠地としてプレーしてきたマツダスタジアムで健在ぶりをアピールした。大歓声が起こった。参