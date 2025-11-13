10月30日、テレビ朝日系で放送されてきた特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」が終了することがわかった。現在放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』を最後に、第1作『秘密戦隊ゴレンジャー』から50年続いた歴史に幕を閉じる。番組の採算が悪化し、市場縮小によるスポンサー撤退が終了の原因だとささやかれているが、テレビ朝日の編成関係者も懐事情の厳しさを明かす。「終了の大きな要因は、制作費の高騰です。か