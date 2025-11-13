Àä¤¨¤ºµî½¢¤¬Áû¤¬¤ì¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤À¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤é±½¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤Î²ÄÇ½À­¤À¡£¿·Å·ÃÏ¤Î¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¹â°æ¹¬Âç¤¬½êÂ°¤¹¤ëÌ¾Ìç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤À¡£Ä¾¶á¤Ç¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤¬£±·î¤Î³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·¤â¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢µ×ÊÝ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØTottenham Hotspur News¡Ù¤Ï11·î11Æü¡¢º£µ¨²ÃÆþ