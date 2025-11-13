¡ÖÉ¤Å¨¤¹¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×24ºÐÆüËÜÂåÉ½¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÌ¾Ìç°ÜÀÒ¤Ê¤é¹µ¤¨°·¤¤¤«¡£¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½MF¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸«²ò¡ÖÈà¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ä¡×
¡¡Àä¤¨¤ºµî½¢¤¬Áû¤¬¤ì¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤À¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤é±½¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤Î²ÄÇ½À¤À¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Î¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¹â°æ¹¬Âç¤¬½êÂ°¤¹¤ëÌ¾Ìç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤À¡£Ä¾¶á¤Ç¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤¬£±·î¤Î³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤·¤â¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢µ×ÊÝ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØTottenham Hotspur News¡Ù¤Ï11·î11Æü¡¢º£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½MF¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¯¥Ü¤Ï¥½¥·¥¨¥À¤Ç¼ç¤Ë±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç¤â»÷¤¿Ìò³ä¤òÃ´¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÏÀÍýÅª¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö²Æ¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¥¯¥É¥¥¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¸½ºß¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¼çÍ×¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤À¡£¼ÂºÝ¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¥¯¥É¥¥¥¹¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤ÎÁª¼ê¤¬Èà¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤Ê²¿¤«¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡×
¡¡Tottenham Hotspur News¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×Àï¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¥¯¥Ü¤ÏÉ¤Å¨¤¹¤ë¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖPK°Ê³°¤ÎÆÀÅÀ¤ä¥É¥ê¥Ö¥ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥ê¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥Ü¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¥¯¥É¥¥¥¹¤ò¾å²ó¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤ä¥¡¼¥Ñ¥¹¡¢Àµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥É¥¥¥¹¤¬Âç¤¤¯¾å²ó¤ë¤Î¤À¡×
¡Ö¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¡¢¥¯¥É¥¥¥¹¤Û¤¦¤¬´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤À¡£¥¯¥Ü¤Ï¹µ¤¨¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥¯¥É¥¥¥¹¤È¶¥¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤À¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â¹µ¤¨¤ëº£µ¨¤À¤±¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¥ê¥¶¡¼¥Ö°·¤¤¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Î¾õ¶·¤âÆñ¤·¤¯¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
