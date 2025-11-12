韓国ドラマのセリフを少しでも聞き取れるようになりたい、話せるようになりたい――。そんな人にぴったりなのが書籍『ゼロからわかる！ 楽しく続けられる！ 韓国語1年生』（ハングルノート加藤著）だ。「わかりやすくて楽しい」「本当にゼロから学べる」と語学書の中でも異例のヒットになっている。今回は、本書の著者であり、韓国旅行YouTuberとしても活躍するハングルノート加藤氏に、「韓国ドラマでよく耳にする＆すぐに使える