´Ú¹ñ¸ì¤Î¡Ö¥ª¥×¥½¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÊ¹¤¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬½ñÀÒ¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£Ãø¡Ë¤À¡£¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¡×¤È¸ì³Ø½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñÎ¹¹ÔYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¤Ë¡¢¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡õ¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯¥Õ¥ì¡¼¥º
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ä´Ú¹ñ±Ç²è¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥×¥½¡Á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
´Ú¹ñ¸ì¤Î¡Ö¥ª¥×¥½¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë»È¤¦¤Î¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î²ñÏÃ¥·¡¼¥ó¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Ê¤¤¡§¥ª¥×¥½¡Ê없어.¡Ë
´Ú¹ñ¸ì¤Î¡Ö¥ª¥×¥½¡Ê없어.¡Ë¡×¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤ä¡¢¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë
¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¡§¥È¥Ë ¥ª¥×¥½¡Ê돈이 없어.¡Ë
¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡§¥·¥¬¥Ë ¥ª¥×¥½¡Ê시간이 없어.¡Ë
¡ÖÈà»á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡§¥Ê¥à¥¸¥ã¥Á¥ó¥°¥¬ ¥ª¥×¥½¡Ê남자친구가 없어.¡Ë
¤Ò¤È¤ê¸À¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¤¤ä¡¢Í§¤À¤Á¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¤â¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¸ìÈø¤ò¾å¤²¤ì¤Ðµ¿Ìä·Ï¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë
A¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡§¥Ý¥ó ¥¸¥ç¥® ¥ª¥×¥½¡©¡Ê본 적이 없어¡©¡Ë
B¡Ö¤Ê¤¤¤è¡Á¡×¡§¥ª¥×¥½¡Á¡Ê없어¡Á.¡Ë
¡Ö¥ª¥×¥½¡×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¡¢¿Æ¤·¤¤Í§¤À¤Á¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜ¾å¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ï»È¤¦¤È¼ºÎé¤Ë¤¢¤¿¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ÎÃúÇ«¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡§¥ª¥×¥½¥è¡Ê없어요.¡Ë
´Ú¹ñ¸ì¤Î¡Ö¥ª¥×¥½¥è¡Ê없어요.¡Ë¡×¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É³Ð¤¨¤¿¡Ö¥ª¥×¥½¡Ê없어¡Ë¡×¤Î¸ìÈø¤Ë¡Ö¥è¡Ê요¡Ë¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ä¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¾å¤ÎÊý¤Ë¤â»È¤¨¤ëÃúÇ«¤ÊÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë
¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡§¥È¥Ë ¥ª¥×¥½¥è¡Ê돈이 없어요.¡Ë
¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡§¥·¥¬¥Ë ¥ª¥×¥½¥è¡Ê시간이 없어요.¡Ë
¡ÖÈà»á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡§¥Ê¥à¥¸¥ã¥Á¥ó¥°¥¬ ¥ª¥×¥½¥è¡Ê남자친구가 없어요.¡Ë
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÉ½¸½¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥×¥¹¥à¥Ë¥À¡Ê없습니다.¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤âÆ±¤¸¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¾ìÌÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤¹¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥×¥½¥è¡×¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥ª¥×¥½¥è¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡§¥ª¥×¥½¥Ã¥½¥è¡Ê없었어요.¡Ë
¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Î²áµî·Á¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ä¡Ö¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥×¥½¥Ã¥½¥è¡Ê없었어요.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë
¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡§¥È¥Ë ¥ª¥×¥½¥Ã¥½¥è¡Ê돈이 없었어요.¡Ë
¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡§¥·¥¬¥Ë ¥ª¥×¥½¥Ã¥½¥è¡Ê시간이 없었어요.¡Ë
¡ÖÈà»á¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡§¥Ê¥à¥¸¥ã¥Á¥ó¥°¥¬ ¥ª¥×¥½¥Ã¥½¥è¡Ê남자친구가 없었어요.¡Ë
¤³¤ì¤â¤è¤¯´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥ª¥×¥½¡×¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Îø°¦¤Î´Å¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö·¯¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¥Î¥Ñ¥Ã¥± ¥ª¥×¥½¡Ê너밖에 없어.¡Ë¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
K-POP¤Î²Î»ì¤ä¶ÊÌ¾¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ä²Î»ì¤òÊ¹¤¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤äÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤É¤ó¤É¤ó³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·ÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë