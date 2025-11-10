元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（16）が10日、X（旧ツイッター）を更新。中国の駐大阪総領事が投稿したと報じられたポストの内容をめぐり、激怒した。高市早苗首相は、7日に行われた衆院予算委員会で、中国が台湾に侵攻する事態「台湾有事」について、安全保障関連法の規定において集団的自衛権行使が可能となる「存立危機事態」に該当するかを聞かれ、「武力の行使も伴うものであれば『存立危機事態』