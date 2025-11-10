現地11月９日に開催されたブンデスリーガ第10節で、鈴木唯人が所属するフライブルクが、藤田譲瑠チマを擁するザンクトパウリとホームで対戦。２−１で勝利を飾った。この日本代表対決で先制ゴールを決めたのが、トップ下で先発した鈴木だ。開始40分、味方のCKを相手GKが弾いたところに反応。見事なダイレクトボレーシュートでネットを揺らしてみせた。 今夏に加入した24歳のMFは、これが待望のブンデスリーガ初ゴール