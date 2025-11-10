鮮やかなボレーシュートを叩き込んだ鈴木。(C)Getty Images

　現地11月９日に開催されたブンデスリーガ第10節で、鈴木唯人が所属するフライブルクが、藤田譲瑠チマを擁するザンクトパウリとホームで対戦。２−１で勝利を飾った。

　この日本代表対決で先制ゴールを決めたのが、トップ下で先発した鈴木だ。

　開始40分、味方のCKを相手GKが弾いたところに反応。見事なダイレクトボレーシュートでネットを揺らしてみせた。
 
　今夏に加入した24歳のMFは、これが待望のブンデスリーガ初ゴール。10月に続いて11月シリーズも日本代表から落選した悔しさを晴らす一撃となった。

【動画】鈴木唯人が鮮烈ボレー弾！待望のブンデス初ゴール