JRによりますと、JR新庄駅構内にクマが出没した影響で、新庄駅発午後３時17分発の上りの山形新幹線つばさ150号は新庄駅と山形の間で区間運休しています。また下りのつばさ137号は一時運転を見合わせたものの、新庄駅のホーム上の安全が確認されたとして運転を再開しているということです。クマは車庫内に居座っているということです。