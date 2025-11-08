ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 辻希美、長女・希空からの手紙に涙「ママの子に生まれて幸せです」 元モーニング娘。 家族 希空 辻希美 エンタメ・芸能ニュース マイナビニュース 辻希美、長女・希空からの手紙に涙「ママの子に生まれて幸せです」 2025年11月8日 12時47分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 辻希美が8日、最新著書の発売記念会見に出席した サプライズで長女からの手紙が渡されると「これはやばい！」と驚く辻 「ずっとママのことが世界で一番大好きだよ」などと伝えられ、涙を浮かべた 記事を読む おすすめ記事 青井実キャスター、“大照れ”で第1子誕生を生報告 妻・相内優香アナに「本当に感謝しております」 2025年11月7日 16時24分 滝沢カレン、第１子出産後初のテレビ出演を報告「久しぶりのさんまさんに１週間前から一生緊張」 2025年11月5日 5時56分 “授乳中のリアルが話題”辻希美（38）、ジェラピケに囲まれた次女の顔出しショット公開「きゃわいいいいいいでしょ」 2025年11月6日 14時7分 高見侑里、第1子の妊娠を発表「新たな命を授かりました」 仕事は「体調を見ながら」継続予定、夫はflumpool・尼川元気 2025年11月7日 12時2分 テレ朝・久冨慶子アナ、お宮参り＆七五三で家族ショット「どれも あったかい」「微笑ましい」…夫は元サッカー日本代表 2025年11月5日 12時15分