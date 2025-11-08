千葉県松戸市の路上で血を流して倒れている男性が見つかりました。男性は意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。【画像】周辺を捜査する様子警察や消防によりますと午前4時過ぎ、松戸市上本郷の路上で「年配の男性が路上で倒れている。意識と呼吸がなく、頭部から出血がある」と通行人の女性から110番通報がありました。倒れていた男性は50〜70代くらいとみられ、意識不明の重体で病院に搬