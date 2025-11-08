2024年調査のなりたい職業上位高校生の将来なりたい職業は、10年連続で「教員」が1位―。ベネッセコーポレーション（岡山市）はこのほど、2015〜24年に実施してきた意識調査の結果を公表した。教員が人気の理由については、子どもにとって最も身近な職業であることなどが影響したと分析している。調査はベネッセ教育総合研究所と東大社会科学研究所との共同実施。ランダムに抽出した同一の親子を対象に15年から継続して調べて