¸°»³Í¥¿¿¡¢¶¥µ»18Ç¯ÌÜ¡Ä¿Æ»Ò¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿Âç¤¤ÊÊÉ¡¡Éã¤Ï³ëÆ£¡ÖÍ¥¿¿¤ÎÎÉ¤µ¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
ÍèÇ¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ò¹µ¤¨¡¢¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡£
11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë³«Ëë¤ÎÂè4ÀïÆüËÜÂç²ñ¡ÊNHKÇÕ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ëÉã¡¦ÀµÏÂ¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¸°»³¤Ï¡¢¶¥µ»18Ç¯ÌÜ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Âç¤¤Ê»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀµÏÂ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯7·î¡¢Ê£»¨¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµîÇ¯¤ÎÈà¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¹¤´¤¯È¿¾Ê¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤¬º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µ»½Ñ¤òµá¤á¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Í¥¿¿¤ÎÎÉ¤µ¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¿Æ»Ò¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¤¤ÊÊÉ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÈÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¿¼¤¤ÌÂ¤¤¤È³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¡Éã¤È»Ò¤Î18Ç¯¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤Ö¤ó¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö¤â¤¦Áá¤¯¤¿¤À¤Î¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¤â¤·¤¿¤À¤Î¿Æ¤Ê¤é¡Ë2¿Í¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ë¡£¡Êº£¤Þ¤Ç¤Ï¡ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¿Æ»Ò´Ø·¸¤ò¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿ÀµÏÂ¤µ¤ó¡£¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤â¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ì¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â©»Ò¡¦Í¥¿¿¤â3ºÐ¤«¤é¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¡¢¼«Á³¤È¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢³ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ë¤¿¤Þ¤ËÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÍ¥¿¿¡Ë
Âç¤¤ÊÌ´¤òÊú¤¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº¢¤«¤é¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¸°»³¡£À®Ä¹¤Î±¢¤Ë¤Ï¡¢Éã¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿´ðÁÃÎý½¬¤¬¤¢¤ë¡£
É¹¤Î¾å¤Î¿Þ·Á¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë³ê¤ë¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥ë¥½¥ê¡¼¡×¡£°ì¸«ÃÏÌ£¤ÊÎý½¬¤À¤¬¡¢¹â¤¤µ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î´ðËÜÆ°ºî¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥¹¥Ô¥ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤µ»½Ñ¤Ç¤¹¡×¡ÊÀµÏÂ¡Ë
¤³¤Î´ðÁÃÎý½¬¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡¢¹â¤¤¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¿Æ»ÒÆó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤ó¤À¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸°»³¤Ï16ºÐ¤Î»þ¤Ë¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÌ´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¤ÏÅÐ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬ÌÜÉ¸Ã£À®¤·¤Æ¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤Ö¤ó¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡£¿ô¿Í¤·¤«Î©¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
Â©»Ò¤ÎÌ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Éã¤Ï¸·¤·¤¯»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ä¤é¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï´Å¤¨¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¶¤âÊ¢¤ò¤¯¤¯¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÊÀµÏÂ¡Ë
¤½¤ó¤Ê¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ËÂ©»Ò¤â±þ¤¨¤ë¡£
¡Öµ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤ÏÄ´À°¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ÊÄ´À°¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤³¤ÏÉã¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÍ¥¿¿¡Ë
¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À®Ä¹¤·¤¿¸°»³¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤¿¤¢¤È¤â¡¢Éã¤È¤Î´ðÁÃÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ëÈþ¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤È¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÌöÆ°¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÃË»ÒºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë18ºÐ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Éã¤â²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÞÎØ¤ÎÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¢¡»îÎý¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿¾Ç¤ê
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¿Æ»Ò¤ÎÁ°¤Ë¶¼°Ò¤ÎÂ¸ºß¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¿ÍÎà»Ë¾å½é¤á¤Æ4²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡£2023Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢¸°»³¤è¤ê2¤ÄÇ¯²¼¤Ê¤¬¤é°µÅÝÅª¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸°»³¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤â·è¤·¤ÆÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£4²óÅ¾¤â¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¸ß³Ñ¤ËÀï¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
ÀµÏÂ¤µ¤ó¤â¡Ö¡Ê4²óÅ¾Áý¤ä¤¹¤Î¤Ï¡ËÉ¬¿Ü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²£¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£½ÐÃÙ¤ì¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¤½¤ÎÍâ¥·¡¼¥º¥ó¡¢¸°»³¤Ï4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤òÁý¤ä¤·¤¿¹âÆñÅÙ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Âçµ»¡¦4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤Ø¤ÎÄ©Àï¤â¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢ÂÇÅÝ¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡£
¤¢¤ëÆü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Þ¥ê¥Ë¥óÁª¼ê¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Êµ»¤ä4²óÅ¾¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï²¿¤«¤Ç¤¤ë¤Î¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¡ËÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤½¤¦¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥±¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡ÊÍ¥¿¿¡Ë
Í£°ìÌµÆó¤ÎÉð´ï¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½¡£¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÄ©¤ó¤Àºò¥·¡¼¥º¥ó¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ò3¼ïÎà4ËÜ¤âÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¼«¿È²áµîºÇ¹âÆñÅÙ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÄ©¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¿·¤·¤¯Áý¤ä¤·¤¿4²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤ë¤È¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¼ºÇÔ¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂçÊø¤ì¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÄ´»Ò¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÈºÆ¤ÓÂÐÖµ¤¹¤ë¤â¡¢º¹¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥óÁª¼ê¤Ë¡Ø¾¡¤Á¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¡Ø¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬4²óÅ¾¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤âÁá¤¯¥ë¥Ã¥Ä¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡Ù¤È»×¤¤¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÍ¥¿¿¡Ë
¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¥Þ¥ê¥Ë¥óÁª¼ê¤ò¸«²á¤®¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¥¿¿¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤¹ÅØÎÏ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ»½Ñ¤òµá¤á¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Èà¤ÎÎÉ¤µ¤â»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÀµÏÂ¡Ë
¶¥µ»18Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤¬ºÇ¤â¶ì¤·¤ó¤À»îÎý¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡ÈÍ£°ìÌµÆó¤ÎÉð´ï¡É
¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î½Õ¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·Ú°æÂô¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥±¡¼¥È°Ê³°¤ÇÎ¹¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥¿¿¤Ë¡Ø¤É¤¦¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¹Ô¤¯¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡ÊÀµÏÂ¡Ë
¿Æ»Ò2¿Í¿åÆþ¤é¤º¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÎ¹¹Ô¡£¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤òÎ¥¤ì¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÏÃ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÒ¾ì¤ÇÆ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤â¿©¤Ù¤Æ¡¢ËþµÊ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀµÏÂ¡Ë
¤¹¤ë¤È¡¢Î¹¹Ô¤ò½ª¤¨¤¿Éã¤Î¿´¶¤Ë¤¢¤ëÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¡Ö·Ú°æÂô¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¾¯¤·ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¿¿¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤òÆþ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·Ú°æÂô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤«¡¢¡Ø¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤À¤ó¤À¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º½é¿´¤Ëµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÀµÏÂ¡Ë
½é¿´¤Ëµ¢¤í¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÂ©»Ò¤Î³ëÆ£¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥±¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£
ÀµÏÂ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£Ã¯¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¥ë¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡×
¸°»³Í¥¿¿¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÉð´ï¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÉã¤È¤Î´ðÁÃÎý½¬¤ÇËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¡£¿Æ»Ò¤Ï½é¿´¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¤½¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼Áü¤äÌÜÉ¸¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉã¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦Îý½¬¤·¡¢¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤¤¤¤´Ø·¸À¤Ç¡¢ËèÆü¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯Îý½¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÍ¥¿¿¡Ë
¤¤¤è¤¤¤è·Þ¤¨¤ë2ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¡£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ÇÀï¤¦º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢ÃúÇ«¤ÇÈþ¤·¤¤¥¹¥±¡¼¥È¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡¢Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¡£
¡ÖËÌµþ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤«¤é¼¡¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Éã¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÍ¥¿¿¡Ë
¡ÖÈà¤¬¶â¥á¥À¥ë¤òË¾¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤â°ì½ï¤ËÌÜ»Ø¤¹¡×¡ÊÀµÏÂ¡Ë
Éã¤ÈÂ©»Ò¤ÎÍÚ¤«¤Ê¤ëÄ©Àï¤Ï¥ß¥é¥Î¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£